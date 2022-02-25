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Мэр Киева Кличко призвал жителей Оболони не выходить из дома

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Мэр Киева Кличко призвал жителей Оболони не выходить из дома

Виталий Кличко призвал ознакомиться с картой укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям Оболони с просьбой не выходить из дома.

Об этом он сказал 25 февраля во время своего видеообращения.

"Пожалуйста, не выходите на улицы, потому что это опасно. Оставайтесь, пожалуйста, в помещениях — дома или в укрытии. Выходить можно только, если сигнал воздушной тревоги заканчивается", — сказал городской голова Киева.

Виталий Кличко призвал ознакомиться с картой укрытия.

"Просьбу не покидайте квартиры или укрытия, чтобы не подвергаться опасности", — сказал Кличко.

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