Мэр Киева Кличко призвал жителей Оболони не выходить из дома

Мэр Киева Кличко призвал жителей Оболони не выходить из дома

Виталий Кличко призвал ознакомиться с картой укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям Оболони с просьбой не выходить из дома.

Об этом он сказал 25 февраля во время своего видеообращения.

"Пожалуйста, не выходите на улицы, потому что это опасно. Оставайтесь, пожалуйста, в помещениях — дома или в укрытии. Выходить можно только, если сигнал воздушной тревоги заканчивается", — сказал городской голова Киева.

Виталий Кличко призвал ознакомиться с картой укрытия.

"Просьбу не покидайте квартиры или укрытия, чтобы не подвергаться опасности", — сказал Кличко.