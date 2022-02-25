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Кличко призвал киевлян сообщать о подозрительных предметах и метках диверсантов

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Кличко призвал киевлян сообщать о подозрительных предметах и метках диверсантов

Getty Images

Киевляне должны быть бдительными.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы сообщать о подозрительных предметах и метках, которые делают диверсанты для корректировки огня противника.

Об этом он сказал во время обращения 25 февраля.

"Я сегодня призываю киевлян быть особенно бдительными, сообщать о подозрительных предметах, метках, которые там делают, закладывают диверсанты для корректировки огня противника", – сказал Кличко.

"Мы – городские власти – делаем все возможное, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Обеспечиваем работу критической инфраструктуры города, коммунального хозяйства", – добавил он.

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