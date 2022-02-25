Кличко призвал киевлян сообщать о подозрительных предметах и метках диверсантов

Кличко призвал киевлян сообщать о подозрительных предметах и метках диверсантов

Киевляне должны быть бдительными.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы сообщать о подозрительных предметах и метках, которые делают диверсанты для корректировки огня противника.

Об этом он сказал во время обращения 25 февраля.

Также читайте Мэр Киева Кличко призвал жителей Оболони не выходить из дома

"Я сегодня призываю киевлян быть особенно бдительными, сообщать о подозрительных предметах, метках, которые там делают, закладывают диверсанты для корректировки огня противника", – сказал Кличко.

"Мы – городские власти – делаем все возможное, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Обеспечиваем работу критической инфраструктуры города, коммунального хозяйства", – добавил он.