Атака "Шахедів" по Київщині: є загиблі та постраждалі

Внаслідок атаки по Київщині одна людина загинула, четверо поранені.

Про це повідомив т.в.о. очільника Київської ОВА Микола Калашник.

За його даними, загинув водій вантажівки. В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі.

"У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг", - уточнив він.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Повітряна тривога в області ще триває.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по столиці цієї ночі, попередньо є падіння уламків в Голосіївському районі.

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