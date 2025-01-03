Атака "Шахедів" по Київщині: є загиблі та постраждалі

Повітряна тривога у регіоні ще триває.
Внаслідок атаки по Київщині одна людина загинула, четверо поранені.
Про це повідомив т.в.о. очільника Київської ОВА Микола Калашник.
За його даними, загинув водій вантажівки. В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі.
"У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг", - уточнив він.
Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
Повітряна тривога в області ще триває.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по столиці цієї ночі, попередньо є падіння уламків в Голосіївському районі.
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