Атака на Київ: пошкодження отримала будівля Нацбанку

На роботу систем і сервісів НБУ атака не вплинула.
У Києві внаслідок вранішньої атаки російських "Шахедів" постраждала будівля Національного банку в Печерському районі столиці. Сталося займання даху.
Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку
"Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося займання на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі", - інформує пресслужба НБУ.
Зазначається, що пожежа була швидко ліквідована. Внаслідок падіння збитих дронів було пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Постраждалих немає, наголошують у пресслужбі.
"Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", - наголосили в Нацбанку.
Нагадаємо, у новорічний ранок армія РФ атакувала Київ безпілотниками. У Святошинському і Печерському районах столиці попадали уламки збитих дронів.
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