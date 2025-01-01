Атака на Київ: пошкодження отримала будівля Нацбанку

На роботу систем і сервісів НБУ атака не вплинула.

У Києві внаслідок вранішньої атаки російських "Шахедів" постраждала будівля Національного банку в Печерському районі столиці. Сталося займання даху.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку

"Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося займання на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі", - інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що пожежа була швидко ліквідована. Внаслідок падіння збитих дронів було пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Постраждалих немає, наголошують у пресслужбі.

"Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", - наголосили в Нацбанку.

Нагадаємо, у новорічний ранок армія РФ атакувала Київ безпілотниками. У Святошинському і Печерському районах столиці попадали уламки збитих дронів.

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