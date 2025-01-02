На Київщині мати залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці: деталі від поліції

Новонародженого хлопчика доправили до медичного закладу, де лікарі його обстежують.

Поліція розшукує матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці у місті Богуславі на Київщині.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доправили до медичного закладу, де лікарі зараз проводять обстеження її стану здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

Поліція звертається до громадян: "Якщо вам відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, зверніться на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції".

Нагадаємо, на Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері.

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