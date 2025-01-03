Атака "Шахедов" по Киевщине: есть погибшие и пострадавшие

В результате атаки по Киевщине один человек погиб, четверо ранены.

Об этом сообщил в.и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник.

По его данным, погиб водитель грузовика. В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли.

"У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У парня 16 лет – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног", — уточнил он.

Еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина. Она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Воздушная тревога в области продолжается.

Напомним, в результате вражеской атаки по столице этой ночью, предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе.

Читайте также: