Атака "Шахедов" по Киевщине: есть погибшие и пострадавшие

Воздушная тревога в регионе продолжается.
В результате атаки по Киевщине один человек погиб, четверо ранены.
Об этом сообщил в.и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник.
По его данным, погиб водитель грузовика. В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли.
"У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У парня 16 лет – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног", — уточнил он.
Еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина. Она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Воздушная тревога в области продолжается.
Напомним, в результате вражеской атаки по столице этой ночью, предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе.
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