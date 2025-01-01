Вибухи у Києві: КМВА показала фото наслідків російського обстрілу

Внаслідок атаки ударних БпЛА на Київ зранку 1 січня зафіксовано падіння уламків у Святошинському та Печерському районах.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

Через атаку російських дронів в Печерському районі постраждали з 6 до 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку. Там же загорілися квартири на 4 та 5 поверхах, на території школи повибивало вікна та двері.

"В Святошинському районі уламки впали на нежитлову територію. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Частково пошкоджено трамвайну колію", – пишуть у військовій адміністрації.

Наслідки обстрілу Києва вранці 1 січня (6 фото)

Зазначимо, за інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок російського обстрілу троє людей постраждали у Печерському районі. Двох із них госпіталізували.

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