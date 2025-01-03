На Київщині літають ворожі безпілотники: працює ППО

Перебувайте в укриттях до відбою

На території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, напередодні, у перший день нового року, 1 січня, армія РФ атакувала Україну. Зокрема, було атаковано будинки у самому центрі столиці. Загинуло двоє людей.

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