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На Київщині літають ворожі безпілотники: працює ППО

На Київщині літають ворожі безпілотники: працює ППО

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.  / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях до відбою

На території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

  • Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
  • Не нехтуйте правилами безпеки.
  • Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. 

Нагадаємо, напередодні, у перший день нового року, 1 січня, армія РФ атакувала Україну. Зокрема, було атаковано будинки у самому центрі столиці. Загинуло двоє людей.

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