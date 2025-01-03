В Киевской области летают вражеские беспилотники: работает ПВО

Находитесь в укрытиях до отбоя

На территории Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

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Напомним, накануне в первый день нового года, 1 января, армия РФ атаковала Украину. В частности, были атакованы дома в самом центре столицы. Погибли два человека.

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