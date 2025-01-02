Армія РФ атакувала Київ новорічного ранку: міністр оборони Нідерландів зробив заяву

У Новий рік Росія запустила по Україні понад 100 безпілотників.

Нідерланди закликають продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією. Зокрема, про це свідчить російські обстріли Києва новорічної ночі.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у своєму дописі в соцмережі Х

Він наголосив на тому, то що в Новий рік Росія запустила по Україні понад 100 безпілотників.

"Це лише підкреслює наші добрі наміри на 2025 рік: Безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. І в той же час швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі", – написав Брекельманс.

Нагадаємо, у новорічну ніч армія РФ вдарила по Україні дронами. Загарбницька армія РФ атакувала 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 63 дрони.

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