Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Єрмак розкрив деталі атаки "Шахедів" по будинках в центрі Києва (фото)

Єрмак розкрив деталі атаки "Шахедів" по будинках в центрі Києва (фото)

Наслідки удару БпЛА по Києву 1 січня. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Наслідки ударів з'ясовують експерти.

Зранку 1 січня російські військові вдарили по Києву безпілотниками. Зокрема, було атаковано будинки у центрі столиці. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Росіяни вдарили по звичайних будинках в центрі Києва. Вони свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч", - наголосив політик. 

За попередньою інформацією, наголосив Єрмак, будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма російськими дронами. Наразі все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.

Нагадаємо, армія РФ 1 січня здійснила удар БпЛА по Києву. Відомо, що кількість потерпілих зросла до двох. 

Два поверхи зруйновано: що відбувається на місці влучання уламків Шахеду у столиці

Два поверхи зруйновано: що відбувається на місці влучання уламків Шахеду у столиці

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація