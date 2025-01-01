Єрмак розкрив деталі атаки "Шахедів" по будинках в центрі Києва (фото)

Зранку 1 січня російські військові вдарили по Києву безпілотниками. Зокрема, було атаковано будинки у центрі столиці.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни вдарили по звичайних будинках в центрі Києва. Вони свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч", - наголосив політик.

За попередньою інформацією, наголосив Єрмак, будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма російськими дронами. Наразі все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.

Нагадаємо, армія РФ 1 січня здійснила удар БпЛА по Києву. Відомо, що кількість потерпілих зросла до двох.

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