Єрмак розкрив деталі атаки "Шахедів" по будинках в центрі Києва (фото)

Наслідки ударів з'ясовують експерти.
Зранку 1 січня російські військові вдарили по Києву безпілотниками. Зокрема, було атаковано будинки у центрі столиці.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни вдарили по звичайних будинках в центрі Києва. Вони свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч", - наголосив політик.
За попередньою інформацією, наголосив Єрмак, будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма російськими дронами. Наразі все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.
Нагадаємо, армія РФ 1 січня здійснила удар БпЛА по Києву. Відомо, що кількість потерпілих зросла до двох.