Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Україну у четвер о 14:15 охопила масштабна повітряна тривога.

У Повітряних силах пояснили причину.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України. Увага! Сумська область – загроза застосування ворогом БпЛА. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Полтавщини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 1 січня частину України охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.

Читайте також: