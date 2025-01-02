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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Загроза балістики по всій території України / Фото: Getty Images

Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.

Україну у четвер о 14:15 охопила масштабна повітряна тривога.

У Повітряних силах пояснили причину.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України. Увага! Сумська область – загроза застосування ворогом БпЛА. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Полтавщини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 1 січня частину України охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.

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