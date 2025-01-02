На Київщині батько під час сварки вдарив сина ножем: той помер на місці

Тепер 73-річний чоловік може провести 15 років за ґратами.

На Київщині чоловік під час конфлікту смертельно поранив сина.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Днями до правоохоронців надійшло повідомлення про вбивство у місті Кагарлик. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що конфлікт розпочався між матір'ю та її дорослим сином. У сварку втрутився 73-річний батько, який під час суперечки схопив ніж та завдав 42-річному сину декілька ударів у груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства ( ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Яготині правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у завдаванні смертельного ножового поранення сусіду з інвалідністю.

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