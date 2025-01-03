Внаслідок ворожої атаки є падіння уламків у Києві - влада

Внаслідок ворожої атаки на столицю України за попередньою інформацією є падіння уламків в Голосіївському районі Києва.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, всі служби прямують на місце.

"Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

"У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце" - додав мер міста Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється", - додав пізніше Тимур Ткаченко.

"У Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає" - запевнив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що у повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе.

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