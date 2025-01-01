Атака "шахедів" на Київ: доля відомого науковця-нейробіолога Ігоря Зими невідома

В ніч з 31 грудня на 1 січня Україна зазнала чергового масованого обстрілу. Вибухи лунали по всій країні, і працювала система протиповітряної оборони. 1 січня вранці внаслідок дронової атаки в центрі Києва була пошкоджена квартира нейробіолога Ігоря Зими. Він наразі не виходить на зв'язок.

Про це повідомив журналіст та сценарист Олексій Бобровников.

"Сьогодні ворог, атакуючи місто, влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки", - повідомив він.

Ігор Зима — нейробіолог, професор, спеціаліст з запахів, доктор біологічних наук, доцент Інституту біології та медицини.

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня та 1 січня у Печерському та Святошинському районах Києва через падіння уламків ворожих засобів повітряного нападу виникли загоряння в будинках, постраждали троє людей. Також у ніч проти 1 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. Зокрема вибухи були на Хмельниччині, Полтавщині та в Сумах.

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