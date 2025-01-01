Смертельна трагедія на Новий рік: на Київщині сталася жахлива пожежа

У Київській області, 1 січня сталася смертельна пожежа. У Хотянівці у вогні загинули двоє людей.

Про це повідомили у ДСНС Київської області.

1 січня, на світанку, в селі Хотянівка спалахнула пожежа в господарчій споруді. На місце події негайно виїхали рятувальники, але вогонь вже охопив всю будівлю.

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"Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Вік та особи загиблих встановлюється", – йдеться в повідомлені.

За даними рятівників, пожежу змогли ліквідувати лише о 06:48.

Нагадаємо, внаслідок атаки ударних БпЛА на Київ зранку 1 січня зафіксовано падіння уламків у Святошинському та Печерському районах.

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