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Смертельна трагедія на Новий рік: на Київщині сталася жахлива пожежа

Смертельна трагедія на Новий рік: на Київщині сталася жахлива пожежа

Місце трагедії / Фото: Управління ДСНС Києва

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

У Київській області, 1 січня сталася смертельна пожежа. У Хотянівці у вогні загинули двоє людей.

Про це повідомили у ДСНС Київської області.

1 січня, на світанку, в селі Хотянівка спалахнула пожежа в господарчій споруді. На місце події негайно виїхали рятувальники, але вогонь вже охопив всю будівлю.

"Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Вік та особи загиблих встановлюється", – йдеться в повідомлені.

За даними рятівників, пожежу змогли ліквідувати лише о 06:48.

Нагадаємо, внаслідок атаки ударних БпЛА на Київ зранку 1 січня зафіксовано падіння уламків у Святошинському та Печерському районах.

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