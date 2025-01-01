Міністр охорони здоров'я розповів, коли буде відновлено будівлю Охматдиту

Ляшко зазначив, що новий інноваційний корпус може бути збудований на місці старого хірургічного корпусу, який зазнав руйнувань унаслідок ракетної атаки РФ і не підлягає відновленню.

Протягом 2025 року планується повністю відновити новий корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та розпочати будівництво ще одного інноваційного корпусу.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив в ефірі YouTube-каналу МОЗ.

Він зазначив, що новий інноваційний корпус може бути збудований на місці старого хірургічного корпусу, який зазнав руйнувань унаслідок ракетної атаки РФ і не підлягає відновленню. Проєкт фінансуватиметься за участі Світового банку.

"Я думаю, що ми відновимо повністю новий корпус протягом 2025 року, а також розпочнемо будівництво ще одного інноваційного корпусу на території "Охматдиту"", – зазначив Ляшко.

Міністр повідомив, що чотири корпуси лікарні були пошкоджені під час атаки, а процедура відновлення зіткнулася з труднощами через специфічні матеріали та підходи, використані під час будівництва нового корпусу до Євро-2012.

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"Щоб його відновити, ми залучили найкращі проєктні організації, які провели технічний звіт та інструментальні дослідження. Це необхідно для оцінки стану стін, вентиляції, чистих приміщень тощо. Кошти на відновлення заморожені та будуть використані після вибору компанії для виконання робіт", – додав Ляшко.

Через побоювання щодо можливого завищення цін у технічних звітах процес відновлення був призупинений. Для контролю створено Раду з відновлення, до складу якої увійшли активісти та бізнес, який донатить на проєкт.

Уряд Німеччини підтримує реконструкцію корпусів, які не постраждали під час атаки. Планується відновлення поліклініки "Охматдиту" та центру неонатальної допомоги.

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Два корпуси, які мають статус історичних пам’яток, наразі будуть законсервовані до вирішення нормативних питань із Міністерством культури.

Ці заходи спрямовані на відновлення повноцінної роботи ключової дитячої лікарні України та створення сучасних умов для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила в дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпусу задньої частини ракети з серійним номером і частина руля цієї ж ракети. Під час атаки загинуло двоє дорослих - лікарка і родич одного з пацієнтів.