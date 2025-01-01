Новорічний удар по Києву: кількість загиблих далі зростає

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вранішнього удару безпілотників. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив він.

За словами Ткаченка, рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Нагадаємо, зранку 1 січня армія РФ завдала удару дронами по Києву. У столиці спрацювали сили ППО, але у кількох районах сталися падіння уламків дронів.

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