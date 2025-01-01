Новогодний удар по Киеву: количество погибших продолжает расти

В Киеве возросло количество погибших в результате утреннего удара беспилотников. Известно о двух погибших.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"С самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице. К сожалению, уже есть двое погибших. Мои соболезнования родным и близким", — подчеркнул он.

По словам Ткаченко, спасательная операция в Печерском и Святошинском районах продолжается.

Напомним, утром 1 января армия РФ нанесла удар дронам по Киеву. В столице сработали силы ПВО, но в нескольких районах произошло падение обломков дронов.

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