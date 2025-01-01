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Ранкова атака на Київ: стало відомо про загиблу людину

Ранкова атака на Київ: стало відомо про загиблу людину

Обстріл Києва 1 січня / Фото: Управління ДСНС Києва

Серед потерпілих є вагітні жінки.

Внаслідок ворожої атаки 1 січня на Київ одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 7 людей. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"У перший день Нового року росіяни вбили цивільну жінку в Києві, вона загинула внаслідок атаки БПЛА", - наголосив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у новорічний ранок окупанти завдали удару по Києву безпілотниками. У Святошинському і Печерському районах столиці попадали уламки збитих дронів. 

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