Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Утренний обстрел Киева: стало известно о погибшем человеке

Утренний обстрел Киева: стало известно о погибшем человеке

Обстрел Киева 1 января / Фото: Управление ГСЧС Киева

Среди пострадавших есть беременные женщины.

В результате вражеской атаки 1 января на Киев один человек погиб. Число пострадавших возросло до 7 человек.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"В первый день Нового года россияне убили гражданскую женщину в Киеве, она погибла в результате атаки БПЛА", - подчеркнул руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в новогоднее утро кафиры нанесли удар по Киеву беспилотниками. В Святошинском и Печерском районах столицы попадали обломки сбитых дронов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация