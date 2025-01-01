У новорічний ранок армія РФ атакувала Київ: що відомо про наслідки і потерпілих

Зранку 1 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги. Окупанти вдарили по столиці безпілотниками. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Близько 07:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередила про загрозу безпілотників. Спрацювали сили ППО, але у кількох районах столиці сталися падіння уламків дронів.

Внаслідок атаки російських дронів в Печерському районі сталася часткова руйнація від шостого до четвертого поверхів шестиповерхового житлового будинку. Зайнялися кілька квартир на четвертому і п'ятому поверхах. Пожежу вже локалізовано. Рятувальники евакуювали мешканців будинку.

Окрім того на Печерську виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 кв. м, а на території однієї зі шкіл повибивало вікна та двері.

Тим часом у Святошинському районі уламки впали на нежитлову територію. Завдано шкоди автомобілям та гаражам. Окрім того, частково пошкоджено трамвайну колію. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.

Зауважимо, що станом на 09:00 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки ворога на столицю відомо про чотирьох постраждалих. Двох із них госпіталізували. Більшість із потерпілих киян - мешканці Печерського району.

Фото

Зранку 1 січня РФ атакувала Київ. / Фото: Управління ДСНС Києва

1 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів. / Фото: Управління ДСНС Києва

Київ, наслідки атаки дронів / Фото: Управління ДСНС Києва

Через атаку росіян у столиці сталися руйнування. / Фото: КМДА

Нагадаємо, зранку 1 січня у Києві сталися вибухи. Було зафіксовано падіння уламків у Святошинському та Печерському районах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.