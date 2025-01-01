Атака "шахедов" на Киев: судьба известного ученого-нейробиолога Игоря Зимы неизвестна

В ночь с 31 декабря на 1 января Украина подверглась очередному массированному обстрелу. Взрывы раздавались по всей стране, и работала система противовоздушной обороны. 1 января утром в результате дроновой атаки в центре Киева была повреждена квартира нейробиолога Игоря Зимы. Он пока не выходит на связь.

Об этом сообщил журналист и сценарист Алексей Бобровников.

"Сегодня враг, атакуя город, попал в квартиру нашего друга Игоря Зимы, нейробиолога, профессора, специалиста по запахам. Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки", — сообщил он.

Игорь Зима – нейробиолог, профессор, специалист по запахам, доктор биологических наук, доцент Института биологии и медицины.

Напомним, в ночь на 31 декабря и 1 января в Печерском и Святошинском районах Киева из-за падения обломков вражеских средств воздушного нападения возникли возгорания в домах, пострадали три человека. Также в ночь против 1 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами. В частности, взрывы были на Хмельнитчине, Полтавщине и в Сумах.

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