Аналітик назвав причину ракетних ударів по Києву

26 червня Росія атакувала Київ з регіону Каспійського моря.

Зранку 26 червня Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 під час атаки на Київ. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Ракетний удар по Києву є спробою Росії відповісти на постачання західних ракетних та артилерійських систем Україні та втягнути Білорусь у війну.

Про це розповів Кирило Михайлов, аналітик Conflict Intelligence Team в ефірі Радіо НВ.

"Це російська спроба відповісти на постачання Україні сучасних артилерійських та ракетних систем, які вже завдають потужних ударів по штабам і складам та цінним цілям в тилу ворога. І вони намагаються відповісти на це в єдиний спосіб, який у них є. Тож це спроби атакувати якісь військові об'єкти, які їм відомі, тому що вони є навіть на старих радянських картах. Наразі ми можемо аналізувати, що це була чергова невдала спроба завдати удар по підприємству оборонної промисловості, яке є ще з радянських часів", - сказав він.

Кирило Михайлов також зазначив, що розвідка РФ використовує карти радянського генштабу.

"Ці ракети (не влучають - ред.) на 100 чи 200 метрів і потрапляють саме у будинки. Зрозуміло не можна казати, що це точно не терористичне бомбардування. Цілком можливо може бути, що це спроба вдарити по цивільній інфраструктурі, але потужності цієї ракетної зброї недостатньо для того щоб досягнути якихось цілей, які ставляться під час терористичного бомбардування", - говорить аналітик.

Експерт також прокоментував роль Білорусі та перспектив її залучення у війну напряму.

За його словами, Білорусь від початку війни надавала свою територію як плацдарм для вторгнення і як плацдарм для застосування ракетної зброї.

З іншого боку з території Білорусі вже завдавали удари російські літаки.

"А різниця полягає в тому, що раніше вони злітали з аеродромів, які розташовані у Білорусі, а наразі, як вважає українська розвідка та підтверджують білоруські активісти – ці літаки залетіли з території Росії, здійснили удари і повернулися. Я вважаю, що це здійснюється аби спровокувати удар України саме по ним на території Білорусі, щоб втягнути її у війну та відкрити другий фронт, але також цілком можливо, що ці ракети – вони старі і не здатні на застосування на далекій відстані і що вони вимушені враховувати українську ППО та запускати ракети якомога ближче до їх цілей, щоб українська ППО не встигла спрацювати", - резюмував він.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю.

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