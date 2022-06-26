Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний обстріл багатоповерхівки в Києві: рятувальники ліквідували загоряння (фото, відео)

Дата публікації
Перегляди
720
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний обстріл багатоповерхівки в Києві: рятувальники ліквідували загоряння (фото, відео)

Фото: facebook.com/ДСНС

У Києві ліквідували займання у багатоповерхівці, яку 26 червня ракетами обстріляла Росія.

Станом на 15:00 тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

Про це повідомили у ДСНС України. 

© ДСНС
Фото: ДСНС

"Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев’ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу ліквідовано. Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів", - йдеться у повідомленні. 

© facebook.com/ДСНС
Фото: facebook.com/ДСНС

З під завалів працівники ДСНС витягнули 3 людей, серед яких одна - дитина. На місці події працює 113 рятувальників, залучено 22 одиниці спеціальної техніки. 

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

Також у Черкаській області внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт інфраструктури. Є жертви.

Читайте також:

“У серпні стане легше” – Ігор Нехаєв про те, що віщують нам зорі

“У серпні стане легше” – Ігор Нехаєв про те, що віщують нам зорі
Наступна публікація