Ракетний обстріл багатоповерхівки в Києві: рятувальники ліквідували загоряння (фото, відео)

У Києві ліквідували займання у багатоповерхівці, яку 26 червня ракетами обстріляла Росія.

Станом на 15:00 тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

Про це повідомили у ДСНС України.

Фото: ДСНС

"Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев’ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу ліквідовано. Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/ДСНС

З під завалів працівники ДСНС витягнули 3 людей, серед яких одна - дитина. На місці події працює 113 рятувальників, залучено 22 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

Також у Черкаській області внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт інфраструктури. Є жертви.

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