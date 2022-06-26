Через ракетний удар по житловому будинку в Києві постраждали шестеро людей - Кличко

Через ракетний удар по житловому будинку в Києві постраждали шестеро людей - Кличко

Мама семирічної дівчинки, громадянка РФ, перебуває у стані середньої тяжкості.

Рятувально-пошукові роботи в житловому будинку у Шевчеківському районі Києва, куди зранку російські варвари вдарили ракетою, тривають.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку.

"Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє — з легкими травмами — лікуватимуться амбулаторно", — зазначив мер.

Зокрема, серед ушпиталених і семирічна дівчинка. За його словами, маму цієї дівчинки теж, на щастя, врятували.

За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки перебуває в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

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