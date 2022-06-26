Стало відомо, звідки і чим Росія атакувала Київ

Столицю України атакували з регіону Каспійського моря.

Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря для ранкової атаки Києва.

Про це 26 червня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, на озброєнні ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.

"Таких ракет сьогодні було випущено від 4 до 6. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження одного, інші уламки зараз шукають", - сказав речник.

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

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