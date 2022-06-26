"Гори в пеклі і Путін, і вусатий посіпака": зірки відреагували на ракетні обстріли Росією Києва

Вранці 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю.

Одна з них поцілила у 9-поверхівку. У будинку часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа. У результаті атаки одна людина загинула, також відомо про 4-х поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

Українські зірки відреагували на цинічні дії Російської Федерації.

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"Яку? Скажіть мені, яку загрозу становила ця дівчинка, її мама (до речі, громадянка Росії) і тато, живучи в звичайному багатоповерховому будинку, для Росії? Чи для Білорусі? Житлові будинки в прикордонних містах, бабусині хати, городи, сараї з худобою... Завжди шукала щось добре там, де його, нажаль, немає. Якщо Білорусь і жыве, то десь закордоном і з 2020 року. Де ж той оспіваний партизанський рух? Затих, завмер і мовчки дивиться. Ганьба! Сподіваюся, європейська спільнота відреагує на це не лише в медіа", – обурилася реперка.

Юрій Горбунов

"Демілітаризація Києва! Б’ють по житловим будинках і садочках! Коли ж ви всі вже здохнете, орки прокляті!" – висловився ведучий.

Наталія Могилевська

"Бомблять мій рідний Київ! Від безсилля та своїх поразок на фронті вони знущаються над нами. Я впевнена, що це агонія. Співчуваю, мої рідні. Тримаємось!" – написала співачка.

Катерина Осадча

"Київ, ранок неділі, літо, червень. Яка ж безкінечна злість і біль. Скільки ще має бути людських трагедій, щоб тварюка заспокоїлась. Ми не скоримося, це вже ж мало бути зрозуміло… Боже, скільки ще має прозвучати наших молитв, щоб це зупинити? Іноді мені здається, що Бог, чи всесвіт, чи просто світова справедливість - нас не чують і ЗСУ наші боги тепер", – поділилася ведуча.

Григорій Решетнік

"Вже, навіть, слова підібрати складно. Шалена лють, біль, співчуття… Але в той самий час віра в країну та ЗСУ! Боже, бережи У! Ми неоднократно вистоїмо та переможемо", – висловився ведучий.

Олексій Суханов

"Бажаю оркіі зникнути з мапи Землі назавжди!" – заявив ведучий.

Юрій Ткач

"Вони знову називають це постановкою!!!" – написав шоумен.

Віктор Бронюк

"Класика терористів. Підлими ракетними обстрілами росія вкотре вдається до методики залякування. Своєї улюбленої і багатовікової. Ниці нелюди, історія вас нічого так і не вчить... Затямте раз і назавжди: Україна була, є і буде! Наша нація - незнищенна, а в жилах кожного українця - козацька кров! Нас не залякати, як би ви не старалися!" – написав соліст гурту "ТІК".

Дмитро Танкович

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Гори в пеклі і путін, і вусатий посіпака", – прокоментував шоумен.

Павло Зібров

"Біль, ненависть, лють. Горіти вам в пеклі. Бумеранг ніхто не скасовував. Кожен, хто причетний та підтримує геноцид, отримають назад сторицею за свої діяння! Варіться у своєму котлі заживо", – побажав ворогу співак.

Нагадаємо, у поліції назвали кількість жертв ракетного удару Росії по Києву. Четверо людей ушпиталені.

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