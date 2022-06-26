"Ворог сатаніє і хоче нас залякати" - Кличко про ракетні обстріли Києва

"Ворог сатаніє і хоче нас залякати" - Кличко про ракетні обстріли Києва

Мер столиці вчергове закликав мешканців столиці не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Міський голова Києва Віталій Кличко записав відеозвернення після ранкових ракетних обстрілів столиці окупантами.

Він наголосив, що громадяни не повинні втрачати пильності і пам'ятати про щоденну небезпеку з боку Росії.

"Ворог сьогодні знову атакував столицю. Російські варвари і надалі запускають ракети в житлові будинки, в дитячі садочки. Ворог сатаніє і хоче нас залякати, посіяти паніку та зневіру. Не втрачаємо пильності! Дотримуємося елементарних правил, які можуть зберегти життя. Коли чуєте сигнал тривоги, - не нехтуйте своєю безпекою - спускайтеся в укриття", - зазначив мер.

Кличко також нагадав про заборону публікацій відео та фото одразу після вибухів, до офіційних повідомлень влади.

Нагадаємо, зранку 26 червня Київ атакували з регіону Каспійського моря. Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.

Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

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