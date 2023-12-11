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Ворожий обстріл Києва: що відомо про наслідки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ворожий обстріл Києва: що відомо про наслідки

Наслідки атаки РФ по Києву 11 грудня 2023 / Фото: ДСНС

Внаслідок атаки постраждало четверо людей.

У ніч проти 11 грудня Росія намагалася атакувати Київ. Внаслідок ворожої атаки падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі міста. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Наслідки атаки:

  • За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без подальшого загорання. 
  • За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено.
  • Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Виявлено чотирьох потерпілих.

"На місці подій працювали 10 рятувальників та 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину рф", - додали рятувальники.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч проти 11 грудня знищено 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 19-річна навідниця. Як "дівчинка" досягла свого і стала на захист України зі зброєю в руках

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Дата публікації
Перегляди
2938
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