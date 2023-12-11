Ворожий обстріл Києва: що відомо про наслідки

У ніч проти 11 грудня Росія намагалася атакувати Київ. Внаслідок ворожої атаки падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі міста.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Наслідки атаки:

За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без подальшого загорання.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено.

Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Виявлено чотирьох потерпілих.

"На місці подій працювали 10 рятувальників та 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину рф", - додали рятувальники.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч проти 11 грудня знищено 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет.

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