Ворожий обстріл Києва: що відомо про наслідки

Внаслідок атаки постраждало четверо людей.
У ніч проти 11 грудня Росія намагалася атакувати Київ. Внаслідок ворожої атаки падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі міста.
Про це повідомляє ДСНС України.
Наслідки атаки:
- За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без подальшого загорання.
- За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено.
- Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Виявлено чотирьох потерпілих.
"На місці подій працювали 10 рятувальників та 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину рф", - додали рятувальники.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч проти 11 грудня знищено 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет.
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