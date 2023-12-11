ППО знищила 8 повітряних цілей, є травмовані: наслідки ворожої атаки на Київ 11 грудня 2023 року

За попередньою інформацією, близько 4.00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині.

Загалом протиповітряною обороною під час нічної атаки на Київ, коли пролунали вибухи, знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Сьогодні зранку ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Приблизно за сценарієм як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли в бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 росіяни завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. (Остаточно тип та кількість ракет повідомлять Повітряні Сили).

Внаслідок роботи ППО по збиттю ракет, попередньо сталося падіння уламків в Дарницькому районі.

В Дарницькому районі є постраждалі, їм на місці була надана медична допомога.

Інформація щодо падіння уламків в Голосіївському районі не підтвердилась. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

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"Не забудьте подякувати воїнам ППО за відмінну роботу і всім Силам Оборони за захист. Не забувайте хто береже наші життя. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - додав у соціальних мережах мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше після уточнення даних з'явилася інформація про те, що під час відбиття ракетного удару по столиці сталося падіння уламків ракет в Дарницькому районі міста.

"Травми отримало двоє мешканців. Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці. Дівчина 1990 р.н. – гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці", - заявив у повідомленні Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше у Києві спрацювала система ППО: назвали райони столиці, де упали уламки.

Також раніше влада повідомляла, що унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані.

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