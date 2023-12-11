Вражеские обстрелы Киева: что известно о последствиях

В результате атаки пострадали четыре человека.

В ночь на 11 декабря Россия пыталась атаковать Киев. В результате вражеской атаки падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Последствия атаки:

По одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без дальнейшего возгорания.

По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не обнаружен.

Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла. Выявлены четыре пострадавших.

"На месте событий работали 10 спасателей и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления России", — добавили спасатели.

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 11 декабря уничтожено 18 ударных вражеских беспилотников и 8 баллистических ракет.

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