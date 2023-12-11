Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вражеские обстрелы Киева: что известно о последствиях

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2938
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вражеские обстрелы Киева: что известно о последствиях

Последствия атаки РФ по Киеву 11 декабря 2023 года / Фото: ГСЧС

В результате атаки пострадали четыре человека.

В ночь на 11 декабря Россия пыталась атаковать Киев. В результате вражеской атаки падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Последствия атаки:

  • По одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без дальнейшего возгорания.
  • По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не обнаружен.
  • Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла. Выявлены четыре пострадавших.

"На месте событий работали 10 спасателей и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления России", — добавили спасатели.

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 11 декабря уничтожено 18 ударных вражеских беспилотников и 8 баллистических ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 19-летняя наводница. Как "девочка" достигла своего и стала на защиту Украины с оружием в руках

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2938
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация