Вражеские обстрелы Киева: что известно о последствиях

В результате атаки пострадали четыре человека.
В ночь на 11 декабря Россия пыталась атаковать Киев. В результате вражеской атаки падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Последствия атаки:
- По одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без дальнейшего возгорания.
- По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не обнаружен.
- Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла. Выявлены четыре пострадавших.
"На месте событий работали 10 спасателей и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления России", — добавили спасатели.
Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 11 декабря уничтожено 18 ударных вражеских беспилотников и 8 баллистических ракет.
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