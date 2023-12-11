У ніч проти 11 грудня знищено 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет - ПС ЗСУ

Сили ППО відпрацювали успішно.
У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.
Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області Росії.
Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».
Нагадаємо, що раніше у Києві спрацювала система ППО: назвали райони столиці, де упали уламки.
Також раніше влада повідомляла, що унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані.
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