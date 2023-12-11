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У ніч проти 11 грудня знищено 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет - ПС ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У ніч проти 11 грудня знищено 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет - ПС ЗСУ

Вночі ворог атакував Україну безпілотниками та балістичними ракетами / Фото: ТСН.ua

Сили ППО відпрацювали успішно.

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками  типу «Shahed» з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області Росії. 

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, що раніше у Києві спрацювала система ППО: назвали райони столиці, де упали уламки.

Також раніше влада повідомляла, що унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані

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Дата публікації
Перегляди
711
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