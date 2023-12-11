Кличко розповів нові деталі наслідків ворожої атаки на столицю

У Києві та області вже пролунав відбій повітряної тривоги.
Мер Києва Віталій Кличко продовжує інформувати про ситуацію у столиці унаслідок нічної атаки.
Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю.
Про це йдеться у повідомленні від влади Києва у соціальних мережах.
Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.
Також у Дарницькому районі наразі є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Їм медики надали допомогу на місці. Виклики в Шевченківський район не підтвердилися.
Нагадаємо, що раніше у Києві спрацювала система ППО: назвали райони столиці, де упали уламки.
Також раніше влада повідомляла, що унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані.
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