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Кличко розповів нові деталі наслідків ворожої атаки на столицю

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кличко розповів нові деталі наслідків ворожої атаки на столицю

Кличко розповів, куди впали уламки

У Києві та області вже пролунав відбій повітряної тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко продовжує інформувати про ситуацію у столиці унаслідок нічної атаки.

Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю.

Про це йдеться у повідомленні від влади Києва у соціальних мережах. 

Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння. 

Також у Дарницькому районі наразі є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Їм медики надали допомогу на місці. Виклики в Шевченківський район не підтвердилися. 

Нагадаємо, що раніше у Києві спрацювала система ППО: назвали райони столиці, де упали уламки.

Також раніше влада повідомляла, що унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані

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