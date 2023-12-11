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Унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані - влада

Кияни отримали осколкові поранення / Фото: ТСН.ua

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей попередньо сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Стала відома оперативна інформація щодо вибухів у Києві

В Дарницькому районі у Києві унаслідок нічної атаки на столицю в житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалась дитина та двоє дорослих. 

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. 

В Голосіївському районі, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети  є задимлення на даху житлового будинку. Підрозділи ДСНС працюють  на місцях викликів. Інформація оперативного зведення оновлюється і уточнюється. 

"Перебувайте в укриттях до відбою", - наголосив у повідомленні Сергій Попко, начальник КМВА. 

"За інформацією медиків, у Дарницькому районі один чоловік постраждав, осколкове поранення. Медики надають допомогу на місці", - додав пізніше мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах. 

Також він зауважив, що у Голосіївському районі інформація про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася. 

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