Унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані - влада

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей попередньо сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Стала відома оперативна інформація щодо вибухів у Києві.

В Дарницькому районі у Києві унаслідок нічної атаки на столицю в житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалась дитина та двоє дорослих.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

В Голосіївському районі, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети є задимлення на даху житлового будинку. Підрозділи ДСНС працюють на місцях викликів. Інформація оперативного зведення оновлюється і уточнюється.

"Перебувайте в укриттях до відбою", - наголосив у повідомленні Сергій Попко, начальник КМВА.

"За інформацією медиків, у Дарницькому районі один чоловік постраждав, осколкове поранення. Медики надають допомогу на місці", - додав пізніше мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

Також він зауважив, що у Голосіївському районі інформація про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася.

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