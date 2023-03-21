Визначено нову дату заснування Київщини

Депутати облради проголосували за те, щоб вважати часом створення Київської області середину VIII століття, а саме – 842 рік.
Депутати Київської обласної ради на засіданні 21 березня затвердили нову дату заснування Київщини як адміністративно-територіальної одиниці.
Про це повідомляє пресслужба облради.
Депутати підтримали проєкт рішення "Про визначення дати заснування Київщини як адміністративно-територіальної одиниці" та проголосували за те, щоб вважати часом створення середину VIII століття, а саме – 842 рік.
За словами заступниці голови Київської обласної ради Тетяни Семенової, яка стала ініціаторкою зміни дати, українці мають свою історію з тисячолітнім корінням.
"Не перший рік я порушую це питання. Сьогодні воно гостро постало перед нами усіма, як ніколи. Дата заснування Київської області, підписана диктатором Сталіним у роки, коли українців знищували Голодомором, має бути змінена раз і назавжди", – зауважила депутатка.
Депутати облради звернулися до Київської обласної військової адміністрації і до Кабінету міністрів щодо зміни офіційної дати святкування створення Київської області як адміністративно-територіальної одиниці. Святкувати цю подію пропонують щороку в останню неділю вересня.
Нагадаємо, Мінкульт встановив низку порушень з боку УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.
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