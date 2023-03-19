У Києві продають 10-кімнатну квартиру майже за 200 млн грн: що там є (фото)

В оголошенні йдеться, що це пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва. Квартира виконана у трьох рівнях, загальна площа 500 квадратних метрів.

У Києві за 5 млн доларів (понад 180 млн грн) продають 10-кімнатну квартиру на 500 квадратів. Вона трирівнева. Там є домашній кінотеатр та спортивна зона.

Оголошення про продаж розміщено на ресурсі DOM.RIA.

Згідно з оголошенням, у квартирі є:

паркет з мербау та горіха;

дерев'яні сходи з французьким литтям;

шовкові шпалери, тюль та гардини;

кришталеві люстри та бра.

Квартира має три рівні

Площа першого рівня – 150 квадратів. На ньому розташовані:

вітальня;

бібліотека;

їдальня;

кухня;

гостьовий санвузол.

На другому рівні – площею також 150 квадратних метрів – розташована господарська спальня з ванною кімнатою та двома туалетами.

Крім того, там є дитяча спальня з санвузлом та туалетом.

Площа третього рівня – 200 квадратних метрів. На ньому розташовані:

спальня/кабінет з санвузлом та туалетом;

домашній кінотеатр;

спортивна зона;

ігрова;

гостьова спальня;

санвузол;

приміщення для персоналу з міні-кухнею та своїм санвузлом з душовою кабіною;

пральня.

Як вигляд має квартира за 5 млн доларів

"Пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва виконаний у трьох рівнях. Загальна площа 500 кв. м. Стіни з цегли. Централізоване опалення", – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, у соціальних мережах обговорюють незвичну квартиру, яку продають на столичному Печерську. Зазначається, що за 4-кімнатну оселю просять $1,3 млн (майже 50 мільйонів гривень).

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