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У Києві продають 10-кімнатну квартиру майже за 200 млн грн: що там є (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві продають 10-кімнатну квартиру майже за 200 млн грн: що там є (фото)

Фото: dom.ria.com

В оголошенні йдеться, що це пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва. Квартира виконана у трьох рівнях, загальна площа 500 квадратних метрів.

У Києві за 5 млн доларів (понад 180 млн грн) продають 10-кімнатну квартиру на 500 квадратів. Вона трирівнева. Там є домашній кінотеатр та спортивна зона.

Оголошення про продаж розміщено на ресурсі DOM.RIA.

Згідно з оголошенням, у квартирі є:

  • паркет з мербау та горіха;
  • дерев'яні сходи з французьким литтям;
  • шовкові шпалери, тюль та гардини;
  • кришталеві люстри та бра.
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Квартира має три рівні 

Площа першого рівня – 150 квадратів. На ньому розташовані:

  • вітальня;
  • бібліотека;
  • їдальня;
  • кухня;
  • гостьовий санвузол.

На другому рівні – площею також 150 квадратних метрів – розташована господарська спальня з ванною кімнатою та двома туалетами.

Крім того, там є дитяча спальня з санвузлом та туалетом.

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Площа третього рівня – 200 квадратних метрів. На ньому розташовані:

  • спальня/кабінет з санвузлом та туалетом;
  • домашній кінотеатр;
  • спортивна зона;
  • ігрова;
  • гостьова спальня;
  • санвузол;
  • приміщення для персоналу з міні-кухнею та своїм санвузлом з душовою кабіною;
  • пральня.
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Як вигляд має квартира за 5 млн доларів

"Пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва виконаний у трьох рівнях. Загальна площа 500 кв. м. Стіни з цегли. Централізоване опалення", – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, у соціальних мережах обговорюють незвичну квартиру, яку продають на столичному Печерську. Зазначається, що за 4-кімнатну оселю просять $1,3 млн (майже 50 мільйонів гривень).

Одна квартира перетворилася одразу на три: чи дозволені такі маніпуляції

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