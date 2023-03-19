У Києві продають 10-кімнатну квартиру майже за 200 млн грн: що там є (фото)

В оголошенні йдеться, що це пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва. Квартира виконана у трьох рівнях, загальна площа 500 квадратних метрів.
У Києві за 5 млн доларів (понад 180 млн грн) продають 10-кімнатну квартиру на 500 квадратів. Вона трирівнева. Там є домашній кінотеатр та спортивна зона.
Оголошення про продаж розміщено на ресурсі DOM.RIA.
Згідно з оголошенням, у квартирі є:
- паркет з мербау та горіха;
- дерев'яні сходи з французьким литтям;
- шовкові шпалери, тюль та гардини;
- кришталеві люстри та бра.
Квартира має три рівні
Площа першого рівня – 150 квадратів. На ньому розташовані:
- вітальня;
- бібліотека;
- їдальня;
- кухня;
- гостьовий санвузол.
На другому рівні – площею також 150 квадратних метрів – розташована господарська спальня з ванною кімнатою та двома туалетами.
Крім того, там є дитяча спальня з санвузлом та туалетом.
Площа третього рівня – 200 квадратних метрів. На ньому розташовані:
- спальня/кабінет з санвузлом та туалетом;
- домашній кінотеатр;
- спортивна зона;
- ігрова;
- гостьова спальня;
- санвузол;
- приміщення для персоналу з міні-кухнею та своїм санвузлом з душовою кабіною;
- пральня.
Як вигляд має квартира за 5 млн доларів
"Пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва виконаний у трьох рівнях. Загальна площа 500 кв. м. Стіни з цегли. Централізоване опалення", – йдеться в оголошенні.
Нагадаємо, у соціальних мережах обговорюють незвичну квартиру, яку продають на столичному Печерську. Зазначається, що за 4-кімнатну оселю просять $1,3 млн (майже 50 мільйонів гривень).
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