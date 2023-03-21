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На Київщині можуть лунати вибухи: що сталося

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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На Київщині можуть лунати вибухи: що сталося

Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

У Вишгородському районі сапери ліквідовують вибухонебезпечні предмети.

У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи через ліквідацію вибухонебезпечних предметів (ВНП).

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі сьогодні, 21 березня, відбудеться ліквідація ВНП. Може бути гучно", - йдеться у повідомленні.

Місцевим мешканцям радять зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

Згодом у КОВА повідомили, що також сьогодні може бути гучно і в Бучанському районі.

"Там сьогодні пройдуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві військового в балаклаві вигнали з маршрутки.

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