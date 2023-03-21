На Київщині можуть лунати вибухи: що сталося

У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи через ліквідацію вибухонебезпечних предметів (ВНП).

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі сьогодні, 21 березня, відбудеться ліквідація ВНП. Може бути гучно", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Які дії Генштабу ЗСУ викликали приємне здивування: військовий експерт дав відповідь

Місцевим мешканцям радять зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

Згодом у КОВА повідомили, що також сьогодні може бути гучно і в Бучанському районі.

"Там сьогодні пройдуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві військового в балаклаві вигнали з маршрутки.

Київщина досі кишить снарядами і мінами: сапери ліквідують наслідки російської окупації

Читайте також: