У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту

Ремонтні роботи проводитимуться в напрямку лівого берега.
У Києві найближчими днями частково обмежать рух транспорту Північним мостом. Зокрема, для проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"З 03:00 25 березня до 05:00 27 березня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. На Північному мосту виконають короткостроковий ремонт деформаційного шва", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що для того, щоб менше впливати на трафік, роботи триватимуть на вихідних і закінчаться до ранкової години пік понеділка.
Ремонтні роботи проводитимуться в напрямку лівого берега.
Нагадаємо, сьогодні мешканці Києва та області можуть чути вибухи.
Читайте також: