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У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту

Фото: УНІАН

Ремонтні роботи проводитимуться в напрямку лівого берега.

У Києві найближчими днями частково обмежать рух транспорту Північним мостом. Зокрема, для проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"З 03:00 25 березня до 05:00 27 березня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. На Північному мосту виконають короткостроковий ремонт деформаційного шва", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для того, щоб менше впливати на трафік, роботи триватимуть на вихідних і закінчаться до ранкової години пік понеділка.

Ремонтні роботи проводитимуться в напрямку лівого берега.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Києва та області можуть чути вибухи

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158
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