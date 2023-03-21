Зник після сварки з батьками: на Київщині знайшли 13-річного підлітка з Ірпеня

Менш ніж за годину правоохоронці знайшли неповнолітнього.

Правоохоронці Київщини розшукали 13-річного підлітка з Ірпеня, який зник після сварки з батьками.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київщини.

18 березня до Бучанського управління поліції Київщини звернулась мати 13-річного Євгена та повідомила, що син непомітно пішов із дому після сварки з батьками.

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На розшук хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад відділу №2 Бучанського районного управління поліції, оперативники, ювенальні поліцейські, групи реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери Ірпінської громади, працівники ДФТГ та місцевих громадських формувань.

"Менш ніж за годину правоохоронці знайшли неповнолітнього. На щастя, жертвою злочину підліток не став", - зазначили у поліції.

Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини вкотре закликає батьків цікавитися дозвіллям своїх дітей, проводити з ними більше часу, а у випадку зникнення одразу повідомляти правоохоронні органи.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці. Із 26 березня вона триватиме від 00:00 до 05:00. Відповідний указ підписав сьогодні, 20 березня, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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