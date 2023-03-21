Определена новая дата основания Киевщины

Депутаты облсовета проголосовали за то, чтобы считать временем создания Киевской области середину VIII века, а именно – 842 год.

Депутаты Киевского областного совета на заседании 21 марта утвердили новую дату основания Киевской области как административно-территориальной единицы.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Депутаты поддержали проект решения "Об определении даты основания Киевщины как административно-территориальной единицы" и проголосовали за то, чтобы считать временем создания середину VIII века, а именно — 842 год.

По словам замглавы Киевского областного совета Татьяны Семеновой, которая стала инициатором изменения даты, у украинцев есть своя история с тысячелетними корнями.

"Не первый год я поднимаю этот вопрос. Сегодня он остро встал перед всеми нами, как никогда. Дата основания Киевской области подписана диктатором Сталиным в годы, когда украинцев уничтожали Голодомором, должна быть изменена раз и навсегда", — отметила депутат.

Депутаты облсовета обратились в Киевскую областную военную администрацию и в Кабинет министров относительно изменения официальной даты празднования создания Киевской области как административно-территориальной единицы. Отмечать это событие предлагают каждый год в последнее воскресенье сентября.

Напомним, Минкульт установил ряд нарушений со стороны УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры. Эти нарушения могут служить основанием для расторжения договора аренды о безвозмездном использовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

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