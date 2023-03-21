В Киевской области могут раздаваться взрывы: что произошло

В Вышгородском районе саперы ликвидируют взрывоопасные предметы.
В Киевской области сегодня могут раздаваться взрывы из-за ликвидации взрывоопасных предметов (ВНП).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
"В Вышгородском районе сегодня, 21 марта, состоится ликвидация ВНП. Может быть громко", – говорится в сообщении.
Местным жителям советуют сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Впоследствии в КОВА сообщили, что также сегодня может быть громко и в Бучанском районе.
"Там сегодня пройдут работы по уничтожению взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве военного в балаклаве выгнали из маршрутки.
Читайте также: