В Киевской области могут раздаваться взрывы: что произошло

В Киевской области сегодня могут раздаваться взрывы из-за ликвидации взрывоопасных предметов (ВНП).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"В Вышгородском районе сегодня, 21 марта, состоится ликвидация ВНП. Может быть громко", – говорится в сообщении.

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Местным жителям советуют сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Впоследствии в КОВА сообщили, что также сегодня может быть громко и в Бучанском районе.

"Там сегодня пройдут работы по уничтожению взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве военного в балаклаве выгнали из маршрутки.

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