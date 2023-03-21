Исчез после ссоры с родителями: в Киевской области нашли 13-летнего подростка из Ирпеня

Менее чем через час правоохранители обнаружили несовершеннолетнего.

Правоохранители Киевщины разыскали 13-летнего подростка из Ирпеня, пропавшего после ссоры с родителями.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

18 марта в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась мать 13-летнего Евгения и сообщила, что сын незаметно ушел из дома после ссоры с родителями.

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На розыск парня были оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав отдела №2 Бучанского районного управления полиции, оперативники, ювенальные полицейские, группы реагирования патрульной полиции, полицейские офицеры Ирпенской общины, работники ДФТГ и местных общественных формирований.

"Менее чем через час правоохранители нашли несовершеннолетнего. К счастью, жертвой преступления подросток не стал", — отметили в полиции.

Фото: Полиция Киевской области

Полиция Киевщины призывает родителей интересоваться досугом своих детей, проводить с ними больше времени, а в случае исчезновения сразу сообщать правоохранительным органам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сокращении комендантского часа в столице. С 26 марта она продлится с 00:00 до 05:00. Соответствующий указ подписал сегодня, 20 марта, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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