Совершили ДТП и напали на правоохранителя: под Киевом задержали дерзкую пару (видео)

Когда стражи порядка обратились к водителю, он нажал на педаль газа и врезался в припаркованный на обочине автомобиль.

В Бучанском районе под Киевом задержали нетрезвого водителя и его пассажирку, которая напала на правоохранителя.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в поселке Ворзель. Во время патрулирования полицейские увидели автомобиль Haval, который стоял поперек проезжей части и мешал дорожному движению.

Когда правоохранители обратились к водителю, он нажал на педаль газа и врезался в припаркованный на обочине автомобиль.

Оказалось, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На слова полицейских 42-летний водитель не реагировал, закрывшись в машине. Его 53-летняя пассажирка препятствовала работе полицейского, документировавшего правонарушения. Женщина угрожала правоохранителю и ударила его по лицу.

Управление без прав, ДТП в состоянии опьянения, нападение на милиционера: Полиция Киевщины расследует правонарушения в Бучанском районе В поселке Ворзель во время совместного патрулирования с членами ДФТГ, полицейский офицер Бучанской общины обратил внимание на то, что авто «Haval» стоит поперек проезда. части и препятствует дорожному движению. Когда правоохранители обратились к водителю, водитель дал по газам и врезался в автомобиль, припаркованный на обочине. Оказалось, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На слова полицейских 42-летний водитель не реагировал, закрывшись в машине. 53-летняя пассажирка авто препятствовала работе полицейского, документировавшего правонарушения. Женщина вела себя неприлично, угрожала правоохранителю, ударила по лицу. «Со всем этим пришлось иметь дело полицейскому офицеру общины в Бучанском районе. Вот такая сложная и многогранная работа, а еще выслушать каждого гражданина, который «на все имеет право». Посмотрите это видео, даже не представляю, кого могут воспитать правонарушители с таким правосознанием», — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей следователи начали досудебное расследование [ч.2 ст.345 УКУ]. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Относительно водителя внедорожника правоохранители составили несколько протоколов. Первый — по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего повреждение транспортных средств [ст. 124 КУоАП]. Также при управлении транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами [ч. 4 ст. 126 КУоАП] санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 20 400 гривен. В частности, водитель будет отвечать за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения [ч. 2 ст. 130 КУоАП]. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Национальная полиция Украины Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE телеканал СТБ Цензор.НЕТ Общественное Новости Факты ICTV РБК Украина Украинская правда УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Киевщина 24/7 РБК Украина Obozrevatel Взгляд Киевщина — информационная агенция Опубликовано Полиция Киевской области Понедельник, 20 марта 2023 г.

Напомним, в Киеве военного в балаклаве выгнали из маршрутки.

Выбежал прямо под колеса: в Киевской области произошло ДТП с участием настоящего лося

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