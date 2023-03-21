В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта

Ремонтные работы будут производиться в направлении левого берега.
В Киеве в ближайшие дни частично ограничат движение транспорта по Северному мосту. В частности, для проведения ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С 03:00 25 марта до 05:00 27 марта на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. На Северном мосту будет выполнен краткосрочный ремонт деформационного шва", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что для того чтобы меньше влиять на трафик, работы будут продолжаться на выходных и закончатся до утра пик понедельника.
Ремонтные работы будут производиться в направлении левого берега.
Напомним, сегодня жители Киева и области могут слышать взрывы.
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