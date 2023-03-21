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В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта

Фото: УНІАН

Ремонтные работы будут производиться в направлении левого берега.

В Киеве в ближайшие дни частично ограничат движение транспорта по Северному мосту. В частности, для проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 03:00 25 марта до 05:00 27 марта на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. На Северном мосту будет выполнен краткосрочный ремонт деформационного шва", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для того чтобы меньше влиять на трафик, работы будут продолжаться на выходных и закончатся до утра пик понедельника.

Ремонтные работы будут производиться в направлении левого берега.

Напомним, сегодня жители Киева и области могут слышать взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
250
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