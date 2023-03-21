Вчинили ДТП та напали на правоохоронця: під Києвом затримали зухвалу пару (відео)

Коли правоохоронці звернулись до водія, він натиснув на педаль газу і врізався у припаркований на узбіччі автомобіль.

У Бучанському районі під Києвом затримали нетверезого водія та його пасажирку, яка напала на правоохоронця.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Інцидент стався у селищі Ворзель. Під час патрулювання поліцейські побачили автомобіль Haval, який стояв упоперек проїжджої частини та перешкоджаж дорожньому руху.

Коли правоохоронці звернулись до водія, вын натиснув на педаль газу і врізався у припаркований на узбіччі автомобіль.

Виявилось, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. На слова поліцейських 42-річний водій не реагував, натомість зачинився в машині. Його 53-річна пасажирка перешкоджала роботі поліцейського, який документував правопорушення. Жінка погрожувала правоохоронцю та вдарила його по обличчю.

Керування без прав, ДТП в стані сп’яніння, напад на правоохоронця: Поліція Київщини розслідує правопорушення в Бучанському районі У селищі Ворзель під час спільного патрулювання з членами ДФТГ, поліцейський офіцер Бучанської громади звернув увагу на те, що авто «Haval» стоїть упоперек проїжджої частини та перешкоджає дорожньому руху. Коли правоохоронці звернулись до водія, керманич дав по газах і врізався в автомобіль, який був припаркований на узбіччі. Виявилось, що кермувальник знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. На слова поліцейських 42-річний водій не реагував, натомість зачинився в машині. 53-річна пасажирка авто перешкоджала роботі поліцейського, який документував правопорушення. Жінка поводила себе непристойно, погрожувала правоохоронцю, вдарила по обличчю. «Із усім цим довелося мати справу поліцейському офіцеру громади в Бучанському районі. Ось така складна і багатогранна робота, а ще вислухати кожного громадянина, який «на все має право». Подивіться це відео, навіть не уявляю, кого можуть виховати правопорушники із такою правосвідомістю», — зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.2 ст.345 ККУ]. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. Щодо водія позашляховика правоохоронці склали кілька протоколів. Перший - за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів [ст. 124 КУпАП]. Також за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами [ч. 4 ст. 126 КУпАП] санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20400 гривень. З-поміж іншого, водій відповідатиме за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння [ч. 2 ст. 130 КУпАП]. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України Національна поліція України Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE телеканал СТБ Цензор.НЕТ Суспільне Новини Факти ICTV РБК Україна Українська правда УНІАН УНН - Українські Національні Новини Київщина 24/7 РБК Україна Obozrevatel Погляд Київщина - інформаційна агенція Опубліковано Поліція Київської області Понеділок, 20 березня 2023 р.

Нагадаємо, у Києві військового в балаклаві вигнали з маршрутки.

Вибіг прямо під колеса: на Київщині сталося ДТП за участю справжнього лося

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