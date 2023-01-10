Відключення світла у Києві та області почастішали – в ДТЕК назвали причини

Українців просять розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

У Києві та Київській області знову почастішали відключення електроенергії. У ДТЕК назвали три причини, що змушують повернутись до екстрених та аварійних графіків відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, в ДТЕК нагадали, що Росія продовжує атакувати об'єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії.

На обмеження генерації також впливають погодні умови – морози посилюються і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі.

Там також зазначили, що промисловість повернулись до роботи, це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.

"На новорічні свята нам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає. Енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані "негарантовані години" (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій", - пояснили в ДТЕК.

Масовані удари по критичній інфраструктурі України

У ніч проти 9 січня окупанти знову обстріляли об’єкт генерації на півдні України. "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

Станом на 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось, у багатьох областях застосували аварійні відключення. В окремих регіонах через поривчастий вітер також є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

На відключення світла також впливає погода. Так, генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснював, що кожні -5 градусів на вулиці – це +250 МВт до споживання. Він також попередив киян про можливість локальних аварій через морози.

Через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі.

Київ 3 січня повернувся до стабілізаційних графіків.

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