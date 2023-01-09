На Київщині піде дощ та приморозить: водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку

В області очікується похолодання та пориви вітру.
На Київщині протягом вівторка, 10 січня, очікується погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, температура повітря вночі опуститься до -3 -8 градусів, вдень 0 -5 градусів.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Вночі без опадів, вдень місцями мокрий сніг, дощ. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вдень місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, попередили водіїв та пішоходів.
Нагадаємо, під Києвом 9 січня сталася масштабна ДТП. На Житомирській трасі, в районі Макарова, зіткнулися 10 автомобілів. Причина - сильна ожеледиця.
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