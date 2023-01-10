Граф, Джавеліна, Зємфіра і Азарій: якими іменами називали дітей у Києві 2022-го

Першість у рейтингу зберігають Софія, Поліна, Марк та Матвій.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції Києва назвало найпопулярніші імена, якими батьки називали новонароджених малюків 2022-го.

Про це повідомили у пресслужбі управління.

У Києві найпопулярнішими іменами для дівчаток були Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія. Хлопчиків найчастіше називали Марк, Олександр, Максим, Матвій, Артем.

Зазначається, що на популярність імен можуть вливати історичні події. Так, цього року з'явилося ім'я Джавеліна. До слова, Javelin - американський протитанковий ракетний комплекс, які з'явилися на озброєнні у ЗСУ. Також у вжитку зараз стають старовинні імена.

Рідковживані імена у Києві:

жіночі: Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра;

чоловічі: Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав.

Нагадаємо, у Києві за 300 днів повномасштабної війни народилися 13 340 дітей та одружилися 21 815 пар. Серед новонароджених 6924 хлопчики та 6416 дівчаток, із них 233 двійні та дві трійні.

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