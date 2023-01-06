Посилення морозів вплине на відключення світла у Києві на вихідних - гендиректор YASNO

Зазвичай в суботу-неділю енергетики мають можливість подавати більше електроенергії для споживання, але цього разу завадити може погода.

У п’ятницю, 6 січня, відключення світла у Києві відбувалися за графіками. Ймовірно, такі ж відключення будуть і під час вихідних.

Про це повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, за звичай, енергетики мають можливість подавати більше електроенергії для споживання на вихідних, але цього разу завадити може погода. Упродовж найближчих днів синоптики прогнозують значне похолодання.

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“Я вже говорив: кожні -5 градусів на вулиці - це +250 МВт до споживання. А зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними”, - повідомив Коваленко.

Окрім того, гендиректор енергопостачальної компанії попередив про можливість локальних аварій через морози.

“Будьте уважними. Обережно використовуйте електроприлади і не вмикайте в розетку все одразу”, - звернувся він до киян.

Нагадаємо, 3 січня столиця повернулася до стабілізаційних графіків.

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